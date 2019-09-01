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У Податковій озвучили основні
завдання нової служби

У Податковій озвучили основні завдання нової служби
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:29

У Податковій озвучили основні завдання нової служби

Пропонуємо до обговорення:
ДПС буде здійснювати ґрунтовний аналіз усіх зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на виконання показників.

Дивися повний текст У Податковій озвучили основні завдання нової служби.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:29

Декілька років слав звіти фоп онлайн, останнім часом не йде. Тьотя в дпс тишком натякає, може у вас підпис не на платному носії? Так, буде і на платному і у формі золотої піраміди Гордона. Тож звітуватиму паперцями, щоб маніпуляторам легше конверти жучити було. А Галя Бородько нехай і далі грає гумориста. Усьо будє донбас!
noyesnoyes
 
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