ДПС буде здійснювати ґрунтовний аналіз усіх зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на виконання показників.
Дивися повний текст У Податковій озвучили основні завдання нової служби.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:29
У Податковій озвучили основні завдання нової служби
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Дивися повний текст У Податковій озвучили основні завдання нової служби.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:29
Декілька років слав звіти фоп онлайн, останнім часом не йде. Тьотя в дпс тишком натякає, може у вас підпис не на платному носії? Так, буде і на платному і у формі золотої піраміди Гордона. Тож звітуватиму паперцями, щоб маніпуляторам легше конверти жучити було. А Галя Бородько нехай і далі грає гумориста. Усьо будє донбас!
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