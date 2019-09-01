Смолій назвав причини зміцнення гривні до долара

Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:44

Ну, спасибо, "отец родной", что объяснили что же на курс влияло. Мне кажется, что такое объяснение даже студент экономист 5 курса может дать. Не согласны?

А человек, который за большую зарплату, возглавляет НБУ должен как бы и на будущее говорить, не? А то какой смысл нам слушать говорящую голову, если ничего на будущее не возможно в гривнезоне спланировать?

Понятно, что сотоварищи и иже с ними заработали на вышеназванных факторах, а что делать обычным людям? Нет ни валютной стабильности, ни ценовой.

Зачем нам тогда НБУ и его глава? Может лучше перейти на евро, как Черногория и все проблемы сами рассосутся, а если нет, то по крайней мере снизятся затраты на аппарат НБУ?