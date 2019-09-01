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Смолій назвав причини
зміцнення гривні до долара

Смолій назвав причини зміцнення гривні до долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:43

Смолій назвав причини зміцнення гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Укріплення курсу гривні до долара у 2019 року було зумовлено фундаментальними ринковими чинниками.

Дивися повний текст Смолій назвав причини зміцнення гривні до долара.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:44

Ну, спасибо, "отец родной", что объяснили что же на курс влияло. Мне кажется, что такое объяснение даже студент экономист 5 курса может дать. Не согласны?
А человек, который за большую зарплату, возглавляет НБУ должен как бы и на будущее говорить, не? А то какой смысл нам слушать говорящую голову, если ничего на будущее не возможно в гривнезоне спланировать?
Понятно, что сотоварищи и иже с ними заработали на вышеназванных факторах, а что делать обычным людям? Нет ни валютной стабильности, ни ценовой.
Зачем нам тогда НБУ и его глава? Может лучше перейти на евро, как Черногория и все проблемы сами рассосутся, а если нет, то по крайней мере снизятся затраты на аппарат НБУ?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:58

Ну тут как бы намек на стабильность в будущем. Хотя такие намеки были все 28 лет.
Sagittarius
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