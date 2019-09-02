Укріплення курсу гривні до долара у 2019 року було зумовлено фундаментальними ринковими чинниками.
Дивися повний текст Смолій назвав причини зміцнення гривні до долара.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:43
Смолій назвав причини зміцнення гривні до долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смолій назвав причини зміцнення гривні до долара.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:44
Ну, спасибо, "отец родной", что объяснили что же на курс влияло. Мне кажется, что такое объяснение даже студент экономист 5 курса может дать. Не согласны?
А человек, который за большую зарплату, возглавляет НБУ должен как бы и на будущее говорить, не? А то какой смысл нам слушать говорящую голову, если ничего на будущее не возможно в гривнезоне спланировать?
Понятно, что сотоварищи и иже с ними заработали на вышеназванных факторах, а что делать обычным людям? Нет ни валютной стабильности, ни ценовой.
Зачем нам тогда НБУ и его глава? Может лучше перейти на евро, как Черногория и все проблемы сами рассосутся, а если нет, то по крайней мере снизятся затраты на аппарат НБУ?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:58
Ну тут как бы намек на стабильность в будущем. Хотя такие намеки были все 28 лет.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:25
Еще он забыл сказать о валютных поступлениях от заробитчан, которые хоть как-то покрывают внешнеторговый дисбаланс (стабильно отрицательный, кстати).
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:47
Re: Смолій назвав причини зміцнення гривні до долара
Какую стабильность Вы увидели ? Пока наши ОВГЗ дают иностранцам заработки космического масштаба (т.е. реально в 10-15 раз больше, чем они могут заработать дома), то они в очередь становятся со своими баксами. Но рано или поздно это закончится и тогда будет полный швах. Погуглите первый дефолт в России - вот это нас ждёт. А пока у нас банкет!
Додано: Вів 10 вер, 2019 03:32
LutsMan, ну так прав же чувак? Сейчас по фундаментальным законам курс 25. Через три года, когда это всё отдавать придётся, по этим же законам будет минимум 100. Иначе какой смысл был в конвертации валютного долга в гривневый? Это и есть стабильность.
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