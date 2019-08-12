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Суд скасував заборону на
продаж «дочки» російського...

Суд скасував заборону на продаж «дочки» російського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:43

Суд скасував заборону на продаж «дочки» російського...

Пропонуємо до обговорення:
Київський апеляційний суд скасував заборону на продаж контрольного пакету акцій “Промінвестбанку”.

Дивися повний текст Суд скасував заборону на продаж «дочки» російського держбанку в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:43

Заглавие противоречит тексту статьи
svkorol
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