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Суд скасував заборону на продаж «дочки» російського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Київський апеляційний суд скасував заборону на продаж контрольного пакету акцій “Промінвестбанку”.
Дивися повний текст Суд скасував заборону на продаж «дочки» російського держбанку в Україні
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:43
Заглавие противоречит тексту статьи
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