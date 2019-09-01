В Україні чиновникам доручать за допомогою автоматичної бази перевірити всіх, хто отримує пенсії та іншу допомогу від держави.
Дивися повний текст У кого з пенсіонерів можуть забрати виплати при перевірці пенсій.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:00
У кого з пенсіонерів можуть забрати виплати при...
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Дивися повний текст У кого з пенсіонерів можуть забрати виплати при перевірці пенсій.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:00
Що за ідіотизм - як можуть забрати виплати у пенсіонера при наявності вкладів у банках ?? На якій підставі ????
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:44
я так понимаю проверять будут не размер депозита, а траты свыше 50 к.
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