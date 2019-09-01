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У кого з пенсіонерів можуть
забрати виплати при...

У кого з пенсіонерів можуть забрати виплати при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:00

У кого з пенсіонерів можуть забрати виплати при...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні чиновникам доручать за допомогою автоматичної бази перевірити всіх, хто отримує пенсії та іншу допомогу від держави.

Дивися повний текст У кого з пенсіонерів можуть забрати виплати при перевірці пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:00

Що за ідіотизм - як можуть забрати виплати у пенсіонера при наявності вкладів у банках ?? На якій підставі ????
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:44

  maxprofit написав:Що за ідіотизм - як можуть забрати виплати у пенсіонера при наявності вкладів у банках ?? На якій підставі ????


я так понимаю проверять будут не размер депозита, а траты свыше 50 к.
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:02

Смешали в одну кучу пенсии и соцвыплаты. На самом деле, как всегда, пенсий лишат пенсионеров из "народных республик", не проживающих постоянно в Украине. А субсидий лишат субсидиантов, имеющих авто моложе 5 лет, квартиры больше 120 м, покупки дороже 50 000 грн.
warlamp
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