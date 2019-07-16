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Redmi Note 8 Pro вже
встановив рекорд з продажу

Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 23:06

Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу

Пропонуємо до обговорення:
Новинка тільки цього тижня надійшла в продаж і вже встигла встановити новий рекорд.

Дивися повний текст Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу.
R2
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