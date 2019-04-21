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Нова «Муніципальна картка
«Картка киянина»: які послуги...

Нова «Муніципальна картка «Картка киянина»: які послуги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 08:34

Нова «Муніципальна картка «Картка киянина»: які послуги...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці скоро поступово запрацює багатофункціональна електронна картка «Муніципальна картка «Картка киянина», яка стане логічним продовженням проекту «Картки Киянина».

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