|
|
Нова «Муніципальна картка «Картка киянина»: які послуги...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 вер, 2019 08:34
Пропонуємо до обговорення:
У столиці скоро поступово запрацює багатофункціональна електронна картка «Муніципальна картка «Картка киянина», яка стане логічним продовженням проекту «Картки Киянина».
Дивися повний текст Нова «Муніципальна картка «Картка киянина»: які послуги міститиме
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90732
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|77
|
Сер 04 вер, 2019 16:12
yama
|
|1
|69
|
|
|6
|752
|