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Samsung презентує новий
гнучкий смартфон в 2020 році

Samsung презентує новий гнучкий смартфон в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:53

Samsung презентує новий гнучкий смартфон в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung веде розробку другої моделі смартфона зі складаним екраном і має намір презентувати його на початку 2020 року.

Дивися повний текст Samsung презентує новий гнучкий смартфон в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:53

Все будет решать цена: если она будет выше 1куе - аппарат так и останется нишевым и не пойдет в массы по многим причинам, в т.ч. потому, что большинству не нужен такой хрупкий ненадежный дорогой аппарат.
Watcher
 
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