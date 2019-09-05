Компанія Samsung веде розробку другої моделі смартфона зі складаним екраном і має намір презентувати його на початку 2020 року.
Дивися повний текст Samsung презентує новий гнучкий смартфон в 2020 році.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 09:53
Samsung презентує новий гнучкий смартфон в 2020 році
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Дивися повний текст Samsung презентує новий гнучкий смартфон в 2020 році.
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:53
Все будет решать цена: если она будет выше 1куе - аппарат так и останется нишевым и не пойдет в массы по многим причинам, в т.ч. потому, что большинству не нужен такой хрупкий ненадежный дорогой аппарат.
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