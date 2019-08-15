|
|
В якому випадку субсидію призначать автоматично
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 вер, 2019 09:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють в Міністерстві соціальної політики України.
Дивися повний текст В якому випадку субсидію призначать автоматично
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90734
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7
|620
|
|
|7
|1674
|
|
|3
|167
|