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В якому випадку субсидію
призначать автоматично

В якому випадку субсидію призначать автоматично
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 09:55

В якому випадку субсидію призначать автоматично

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють в Міністерстві соціальної політики України.

Дивися повний текст В якому випадку субсидію призначать автоматично.
R2
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