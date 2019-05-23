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Roshen відкриє кафе
у фірмовому магазині

Roshen відкриє кафе у фірмовому магазині
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 14:51

Roshen відкриє кафе у фірмовому магазині

Пропонуємо до обговорення:
В рамках проекту Roshen Plaza передбачено формат фірмового магазину з кафе.

Дивися повний текст Roshen відкриє кафе у фірмовому магазині.
R2
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