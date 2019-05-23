В рамках проекту Roshen Plaza передбачено формат фірмового магазину з кафе.
Дивися повний текст Roshen відкриє кафе у фірмовому магазині.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 14:51
Roshen відкриє кафе у фірмовому магазині
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Дивися повний текст Roshen відкриє кафе у фірмовому магазині.
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