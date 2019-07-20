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Названо приблизну вартість
перепису населення України

Названо приблизну вартість перепису населення України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:13

Названо приблизну вартість перепису населення України

Пропонуємо до обговорення:
Приблизна вартість, в яку обійдеться Україні перепис населення - 90 млн євро.

Дивися повний текст Названо приблизну вартість перепису населення України.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:13

Сложна, сложна, ни*уя непанятна (с)

Неужели не ведется учет родившихся и умерших? Взяли количество родившихся, но не умерших, плюс те, кто пересек границу в сторону Украины, минус те, кто пересек в сторону из Украины (ну не лесами же они переходят).
ИМХО, все знают, просто ссутся объявить здобуття.
summacut
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