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Названо приблизну вартість
перепису населення України

Названо приблизну вартість перепису населення України
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:13

Названо приблизну вартість перепису населення України

Пропонуємо до обговорення:
Приблизна вартість, в яку обійдеться Україні перепис населення - 90 млн євро.

Дивися повний текст Названо приблизну вартість перепису населення України.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 16:13

Сложна, сложна, ни*уя непанятна (с)

Неужели не ведется учет родившихся и умерших? Взяли количество родившихся, но не умерших, плюс те, кто пересек границу в сторону Украины, минус те, кто пересек в сторону из Украины (ну не лесами же они переходят).
ИМХО, все знают, просто ссутся объявить здобуття.
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 06:15

Re: Названо приблизну вартість перепису населення України

“На сегодняшний день, перепись населения для Украины – это слишком дорогое удовольствие. По нашим приблизительным подсчетам, она может обойтись в 90 млн евро. Лучший вариант для государства – это проведения переписи населения по ID-картах – украинскому паспорту нового образца, который, кстати, отыграет существенную роль в нашем новом проекте “Государство в смартфоне”, – сказал нардеп.


Ты смотри кто бы мог подумать – денег на перепись нет, а на цифровое государство есть… :twisted:

Ну что тут сказать, - за всеми этими показушными пиар ходами, "новая - старая" власть готовит нам ГОРОД17

и не удивительно совсем, к Зе с Москальщины понаехало консультантов стока … ух заживем...


pavilion_dv
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 07:47

  summacut написав:Сложна, сложна, ни*уя непанятна (с)

Неужели не ведется учет родившихся и умерших? Взяли количество родившихся, но не умерших, плюс те, кто пересек границу в сторону Украины, минус те, кто пересек в сторону из Украины (ну не лесами же они переходят).
ИМХО, все знают, просто ссутся объявить здобуття.


Ведется. Но как и при любом учете в системе накапливаются ошибки, погрешности, умышленное искажение данных и так далее.
Все более-менее развитые страны обязательно проводят перепись населения минимум раз в 10 лет. Хотя системы учета во многих из них на порядок более прогрессивные чем украинские и куда как более точные.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:37

Re: Названо приблизну вартість перепису населення України

А зачем она нужна эта перепись, тем более за такой ценой? Приблизительные цифры по имеющимся данным подсчитать можно. А явку 100% как они обеспечат, и толку от переписи с явкой как на выборах? Всех не заставят пройти перепись. Лучше законодательно отменить перепись и потратить деньги на ремонт/развитие инфраструктуры.
Все документы будь то бумажный пасспорт, или ид карта, права старого и нового образца, загран хоть старый хоть биометрика есть в базах, есть налоговая база с ИНН, куча реестров и др. В чем проблема подсчитать?
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:44

Re: Названо приблизну вартість перепису населення України

summacut написав:Сложна, сложна, ни*уя непанятна (с)

Неужели не ведется учет родившихся и умерших? Взяли количество родившихся, но не умерших, плюс те, кто пересек границу в сторону Украины, минус те, кто пересек в сторону из Украины (ну не лесами же они переходят).
ИМХО, все знают, просто ссутся объявить здобуття.
Все это ведётся, цифру показывает госстат
Faceless
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