Приблизна вартість, в яку обійдеться Україні перепис населення - 90 млн євро.
Дивися повний текст Названо приблизну вартість перепису населення України.
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Додано: Суб 07 вер, 2019 16:13
Названо приблизну вартість перепису населення України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо приблизну вартість перепису населення України.
Додано: Суб 07 вер, 2019 16:13
Сложна, сложна, ни*уя непанятна (с)
Неужели не ведется учет родившихся и умерших? Взяли количество родившихся, но не умерших, плюс те, кто пересек границу в сторону Украины, минус те, кто пересек в сторону из Украины (ну не лесами же они переходят).
ИМХО, все знают, просто ссутся объявить здобуття.
Додано: Нед 08 вер, 2019 06:15
Re: Названо приблизну вартість перепису населення України
Ты смотри кто бы мог подумать – денег на перепись нет, а на цифровое государство есть…
Ну что тут сказать, - за всеми этими показушными пиар ходами, "новая - старая" власть готовит нам ГОРОД17
и не удивительно совсем, к Зе с Москальщины понаехало консультантов стока … ух заживем...
Додано: Нед 08 вер, 2019 07:47
Ведется. Но как и при любом учете в системе накапливаются ошибки, погрешности, умышленное искажение данных и так далее.
Все более-менее развитые страны обязательно проводят перепись населения минимум раз в 10 лет. Хотя системы учета во многих из них на порядок более прогрессивные чем украинские и куда как более точные.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Нед 08 вер, 2019 12:37
Re: Названо приблизну вартість перепису населення України
А зачем она нужна эта перепись, тем более за такой ценой? Приблизительные цифры по имеющимся данным подсчитать можно. А явку 100% как они обеспечат, и толку от переписи с явкой как на выборах? Всех не заставят пройти перепись. Лучше законодательно отменить перепись и потратить деньги на ремонт/развитие инфраструктуры.
Все документы будь то бумажный пасспорт, или ид карта, права старого и нового образца, загран хоть старый хоть биометрика есть в базах, есть налоговая база с ИНН, куча реестров и др. В чем проблема подсчитать?
Додано: Нед 08 вер, 2019 12:44
Re: Названо приблизну вартість перепису населення України
Все это ведётся, цифру показывает госстат
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