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У США розробили електромобіль
з запасом ходу до 1600 км

У США розробили електромобіль з запасом ходу до 1600 км
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:38

У США розробили електромобіль з запасом ходу до 1600 км

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія приступила до розробки електромобіля Aptera, здатного подолати 1600 кілометрів без підзарядки.

Дивися повний текст У США розробили електромобіль з запасом ходу до 1600 км.
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