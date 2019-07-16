Новинка тільки цього тижня надійшла в продаж і вже встигла встановити новий рекорд.
Дивися повний текст Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 06:28
Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу.
Додано: Нед 08 вер, 2019 08:06
Так это в Китае.У нам цены и сроки другие,не забываем барыг с накрутками
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:41
Re: Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу
Стандартные цены на новые модели этой линейки. В свое время цены "у нас" почти не отличались от заявленных на международных площадках.
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