Новинка тільки цього тижня надійшла в продаж і вже встигла встановити новий рекорд.
Дивися повний текст Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 06:28
Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу.
Додано: Нед 08 вер, 2019 08:06
Так это в Китае.У нам цены и сроки другие,не забываем барыг с накрутками
Додано: Нед 08 вер, 2019 11:39
+НДС на сумму от 100евро, наценка и в итоге около 7 тыщ будет. Это как с ноут 7, он в Китае 150$, а у нас 5500
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:41
Re: Redmi Note 8 Pro вже встановив рекорд з продажу
Стандартные цены на новые модели этой линейки. В свое время цены "у нас" почти не отличались от заявленных на международных площадках.
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:33
По отзывам неплохой бюджетный игровой смартфон. Только в PlayerUnknown’s Battlegrounds надо играть в перчатках, греется до 50°, даже трубка не помогает.
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