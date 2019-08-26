Tesla підтвердила інформацію про плани розгорнути власне виробництво акумуляторних елементів.
Дивися повний текст Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 08:42
Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей
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Дивися повний текст Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей.
Додано: Нед 08 вер, 2019 08:42
Оштрафуйте дурника, який скопіпейстив десь цю "новину". Він не знає, як правильно пишеться Gigafactory, як і те, що завдяки цьому заводу Тесла є найбільшим у світі виробником батарей для електромобілів у світі. As of 2019, the Tesla GigaFactory is the largest producer of Lithium-ion batteries for electric mobility at 23GWh, followed by Contemporary Amperex Technology (CATL) with a capacity of 12 GWh, followed by Panasonic and BYD.
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