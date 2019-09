Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей

Додано: Нед 08 вер, 2019 08:42

Оштрафуйте дурника, який скопіпейстив десь цю "новину". Він не знає, як правильно пишеться Gigafactory, як і те, що завдяки цьому заводу Тесла є найбільшим у світі виробником батарей для електромобілів у світі. As of 2019, the Tesla GigaFactory is the largest producer of Lithium-ion batteries for electric mobility at 23GWh, followed by Contemporary Amperex Technology (CATL) with a capacity of 12 GWh, followed by Panasonic and BYD.