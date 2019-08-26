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Tesla запускає власне виробництво
акумуляторних батарей

Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:42

Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей

Пропонуємо до обговорення:
Tesla підтвердила інформацію про плани розгорнути власне виробництво акумуляторних елементів.

Дивися повний текст Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей.
R2
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Оштрафуйте дурника, який скопіпейстив десь цю "новину". Він не знає, як правильно пишеться Gigafactory, як і те, що завдяки цьому заводу Тесла є найбільшим у світі виробником батарей для електромобілів у світі. As of 2019, the Tesla GigaFactory is the largest producer of Lithium-ion batteries for electric mobility at 23GWh, followed by Contemporary Amperex Technology (CATL) with a capacity of 12 GWh, followed by Panasonic and BYD.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:51

Re: Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей

  Sharpe написав:Оштрафуйте дурника, який скопіпейстив десь цю "новину".
Чукча не четатель! Чукча писатель... Гигафабрика не производит элементы, она из готовых собирает батареи: "followed by Panasonic and BYD". Маск как раз собрался эти самые "элементы" производить самостоятельно.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:00

Re: Tesla запускає власне виробництво акумуляторних батарей

Это должно снизить цены и на батареи для домовых хозяйств, еще более приблизив эпоху энергонезависимости и отход от использования ископаемого топлива.
Surfer
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