RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Водіїв яких авто вважають
найнебезпечнішими (рейтинг)

Водіїв яких авто вважають найнебезпечнішими (рейтинг)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:54

Водіїв яких авто вважають найнебезпечнішими (рейтинг)

Пропонуємо до обговорення:
Експерти з дорожньої безпеки США склали рейтинг авто, які найчастіше стають учасниками дорожньо-транспортних пригод.

Дивися повний текст Водіїв яких авто вважають найнебезпечнішими (рейтинг).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90746
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 08:54

А БМВ где ? Хуже их на дорогах нет...
savchukas85
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 06.05.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 09:47

У нас статистика немного другая будет, но общее тут то, что премиальные авто более скоростные, отсюда и лихачество, т.к. редко кто будет лихачить на авто с движками по 100 лошадей. Ну и наркота для тех кто денег особо не считает была всегда в доступе...
Watcher
 
Повідомлень: 2069
З нами з: 31.05.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:43

  savchukas85 написав:А БМВ где ? Хуже их на дорогах нет...


Это у нас если БМВ, то это диагноз. А если БМВ на б***, то это как Таня Черновол.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6750
З нами з: 30.11.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 10:42

Watcher, добавлю еще один пункт - у мажориков не принято учитывать расход топлива при постоянных ускорениях.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2667
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7399 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:31

Re: Водіїв яких авто вважають найнебезпечнішими (рейтинг)

  Watcher написав:т.к. редко кто будет лихачить на авто с движками по 100 лошадей.
да хватает и таких, просто неадекватное поведение на дороге не всегда связано со скоростью.
forumreader
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 09.09.09
Подякував: 267 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:33

Водители маршруток - вот самые опасные водители в нашей стране
vova_pochernin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 03.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці... 1, 2
R2 » Сер 04 вер, 2019 10:10
14 793
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 09:11
_hunter
Де перевірити свій кредитний рейтинг безкоштовно 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 02 вер, 2019 10:31
40 2203
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 вер, 2019 14:57
Модератор
У яких країнах українці отримують пенсії
R2 » Чет 29 сер, 2019 14:48
7 669
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 11:22
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.