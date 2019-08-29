Експерти з дорожньої безпеки США склали рейтинг авто, які найчастіше стають учасниками дорожньо-транспортних пригод.
Дивися повний текст Водіїв яких авто вважають найнебезпечнішими (рейтинг).
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Додано: Нед 08 вер, 2019 08:54
Водіїв яких авто вважають найнебезпечнішими (рейтинг)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв яких авто вважають найнебезпечнішими (рейтинг).
Додано: Нед 08 вер, 2019 09:47
У нас статистика немного другая будет, но общее тут то, что премиальные авто более скоростные, отсюда и лихачество, т.к. редко кто будет лихачить на авто с движками по 100 лошадей. Ну и наркота для тех кто денег особо не считает была всегда в доступе...
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:43
Додано: Пон 09 вер, 2019 10:42
Watcher, добавлю еще один пункт - у мажориков не принято учитывать расход топлива при постоянных ускорениях.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Пон 09 вер, 2019 11:31
Re: Водіїв яких авто вважають найнебезпечнішими (рейтинг)
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