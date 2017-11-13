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Нелегальні забудови Києва
можна знайти онлайн

Нелегальні забудови Києва можна знайти онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:41

Нелегальні забудови Києва можна знайти онлайн

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явився портал, де розміщена актуальна інформація про забудови Києва та виявлені випадки самочинного будівництва.

Дивися повний текст Нелегальні забудови Києва можна знайти онлайн.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 10:41

Это позор власти, а не мониторинг! Власть вместо решения проблем создает их! При любых раскладах страдают инвесторы и они же за все расплачиваются: не чиновники, не активисты, не застройщики! Мониторинг, если это реальный мониторинг, а не рычаг по давлению на застройщиков должен работать в первые недели с момента начала строительства, а не через пол года-год! Зачем останавливать стройку по надуманным решениям и отменять официальные разрешения выданные ранее??? Кто компенсирует инвесторам их кровные, активисты или может быть чиновники у власти??? Где был ваш хваленый мониторинг когда стройка начиналась? Где были активисты???
Через пол года вдруг оказывается, что есть нарушения, надо остановить, плюс активисты подтягиваются и началось... Вот только об инвесторах власть почему то не думает совсем. Почему инвесторы должны компенсировать провтыки власти за свой счет??? Что это за законы, которые работают против людей?
Одно дело, когда стройку остановили потому что обещали школу, а строят ТРЦ, обещали один дом, а строят 3, понять власть/активистов можно, опять же, где они были на этапе фундамента??? Но совсем другое, когда останавливают в разгаре строительства и отменяют ранее выданные разрешения только потому, что класс строительства другой, дом выше на один этаж от заявленного, должна быть реконструкция старого здания, а не строительство нового... Извините, но это проблемы власти, а не инвесторов!
Законы должны работать в обе стороны и все должны отвечать, а не только инвесторы!
Застройщик обанкротит очередную прокладку и выйдет сухим из воды, активисты разойдутся довольные по домам , чиновники получат свои премии, а вот инвесторы остануться без жилья и без денег. Извините, но это кидалово со стороны власти, а не застройщика.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:39

Самые крупные застройки из тех, что я вижу вообще не упомянуты. Никак. ЖК Эврика, ЖК Республика, школа Лико...
serj
 
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