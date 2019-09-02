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День фінансів, 6 вересня:
гривня поступається тільки...

День фінансів, 6 вересня: гривня поступається тільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:54

День фінансів, 6 вересня: гривня поступається тільки...

Пропонуємо до обговорення:
За що можуть заблокувати Картку киянина, і що буде з економікою України найближчим часом.

Дивися повний текст День фінансів, 6 вересня: гривня поступається тільки лірі, друга пенсія з Приват24, прискорена доставка від «Укрпошти».
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