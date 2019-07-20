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Смолій повідомив, що допоможе
здешевити кредити в Україні

Смолій повідомив, що допоможе здешевити кредити в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 12:20

Смолій повідомив, що допоможе здешевити кредити в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів голова Національного банку України Яків Смолій.

Дивися повний текст Смолій повідомив, що допоможе здешевити кредити в Україні.
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