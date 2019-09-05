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Як українці відкладають гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 вер, 2019 13:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у звіті Держстату.
Дивися повний текст Як українці відкладають гроші
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