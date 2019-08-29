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Ринок праці: хто
затребуваний цієї осені

Ринок праці: хто затребуваний цієї осені
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 14:51

Ринок праці: хто затребуваний цієї осені

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише hh.ua

Дивися повний текст Ринок праці: хто затребуваний цієї осені.
R2
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