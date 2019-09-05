Про це йдеться у звіті Держстату.
Дивися повний текст Як українці відкладають гроші.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 17:04
Як українці відкладають гроші
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Дивися повний текст Як українці відкладають гроші.
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:04
А потім плакають: дайте пенісію, мнє должни бо я ж работал на работе ;)
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:44
Додано: Нед 08 вер, 2019 18:06
Ratatui, пишуть що 4 прОцента.
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