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Польщі не вистачає робочих рук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 вер, 2019 17:40
Пропонуємо до обговорення:
Польська FreshPlaza повідомляє, що в країні не вистачає робочих рук. В аграрній сфері найбільший попит на робітників для сбору урожаю.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 17:40
Вот они и попали.Без китайцев никуда.
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