Польська FreshPlaza повідомляє, що в країні не вистачає робочих рук. В аграрній сфері найбільший попит на робітників для сбору урожаю.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 17:40
Польщі не вистачає робочих рук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польщі не вистачає робочих рук.
Додано: Нед 08 вер, 2019 23:54
В китайців вже зарплати вищі ніж в Польщі. Так що в Польщу поїде В'єтнам, Бангладеш, Індонезія, та інша Азія/Африка. Тобто як би Польща не відмовлялася від приймання мігрантів, але так чи інакше трохи "почорніти" їй все ж прийдеться.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Пон 09 вер, 2019 02:08
Re: Польщі не вистачає робочих рук
"Повышать зарплату аграрии не могут. Иначе придется дороже продавать продукцию."
Какие-то ограниченые люди Вот у нас поднимать цену продукции совершенно не стесняются. И сомневаюсь, что зряплаты при этом растут хотя бы во столько же раз.
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