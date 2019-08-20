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Польщі не вистачає
робочих рук

Польщі не вистачає робочих рук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:40

Польщі не вистачає робочих рук

Пропонуємо до обговорення:
Польська FreshPlaza повідомляє, що в країні не вистачає робочих рук. В аграрній сфері найбільший попит на робітників для сбору урожаю.

Дивися повний текст Польщі не вистачає робочих рук.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 17:40

Вот они и попали.Без китайцев никуда.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:54

  Ratatui написав:Вот они и попали.Без китайцев никуда.

В китайців вже зарплати вищі ніж в Польщі. Так що в Польщу поїде В'єтнам, Бангладеш, Індонезія, та інша Азія/Африка. Тобто як би Польща не відмовлялася від приймання мігрантів, але так чи інакше трохи "почорніти" їй все ж прийдеться.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 02:08

Re: Польщі не вистачає робочих рук

"Повышать зарплату аграрии не могут. Иначе придется дороже продавать продукцию."
Какие-то ограниченые люди :) Вот у нас поднимать цену продукции совершенно не стесняются. И сомневаюсь, что зряплаты при этом растут хотя бы во столько же раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:43

Пусть польща платит больше и рабоочих рук будет больше, если они действительно ей нужны.
А раз платить не хочет, значит рабочие руки еще не сильно нужны, может обойтись и без них.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:58

Хитрые поляки хотят, чтобы на них работали по 12 часов 6 дней в неделю, да еще и с ночными сменами. И чтобы это стоило 500-700 евро минус проживание и прочие расходы.
michael_kiseloff
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:31

  michael_kiseloff написав:Хитрые поляки хотят, чтобы на них работали по 12 часов 6 дней в неделю, да еще и с ночными сменами. И чтобы это стоило 500-700 евро минус проживание и прочие расходы.

Есть в Украине альтернатива заработать 700 евро не умея ничего, кроме перетаскивания ящиков?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:38

  Gastarbaiter написав:
  michael_kiseloff написав:Хитрые поляки хотят, чтобы на них работали по 12 часов 6 дней в неделю, да еще и с ночными сменами. И чтобы это стоило 500-700 евро минус проживание и прочие расходы.

Есть в Украине альтернатива заработать 700 евро не умея ничего, кроме перетаскивания ящиков?

хм ..так можно много до чего договориться :) есть ли альтернатива заработать 3000 евро в день не умея ничего ? нету ? тогда все в порно :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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