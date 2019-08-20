Польська FreshPlaza повідомляє, що в країні не вистачає робочих рук. В аграрній сфері найбільший попит на робітників для сбору урожаю.
Дивися повний текст Польщі не вистачає робочих рук.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 17:40
Польщі не вистачає робочих рук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польщі не вистачає робочих рук.
Додано: Нед 08 вер, 2019 23:54
В китайців вже зарплати вищі ніж в Польщі. Так що в Польщу поїде В'єтнам, Бангладеш, Індонезія, та інша Азія/Африка. Тобто як би Польща не відмовлялася від приймання мігрантів, але так чи інакше трохи "почорніти" їй все ж прийдеться.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Пон 09 вер, 2019 02:08
Re: Польщі не вистачає робочих рук
"Повышать зарплату аграрии не могут. Иначе придется дороже продавать продукцию."
Какие-то ограниченые люди Вот у нас поднимать цену продукции совершенно не стесняются. И сомневаюсь, что зряплаты при этом растут хотя бы во столько же раз.
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:43
Пусть польща платит больше и рабоочих рук будет больше, если они действительно ей нужны.
А раз платить не хочет, значит рабочие руки еще не сильно нужны, может обойтись и без них.
Додано: Пон 09 вер, 2019 13:58
Хитрые поляки хотят, чтобы на них работали по 12 часов 6 дней в неделю, да еще и с ночными сменами. И чтобы это стоило 500-700 евро минус проживание и прочие расходы.
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:31
Додано: Пон 09 вер, 2019 14:38
хм ..так можно много до чего договориться есть ли альтернатива заработать 3000 евро в день не умея ничего ? нету ? тогда все в порно
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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