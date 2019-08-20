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Польщі не вистачає робочих рук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 вер, 2019 18:45
Со следующего года про Польшу можно забыть. Германия упрощает трудоустройство для мигрантов. И зарплаты там выше в 4 раза.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 21:46
Gastarbaiter конечно есть
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kovalzakhar
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