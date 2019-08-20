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Польщі не вистачає
робочих рук

Польщі не вистачає робочих рук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 18:45

Со следующего года про Польшу можно забыть. Германия упрощает трудоустройство для мигрантов. И зарплаты там выше в 4 раза.
alex7gk
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Gastarbaiter конечно есть
kovalzakhar
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:43

  kovalzakhar написав:Gastarbaiter конечно есть

Сказали "А" - говорите и "Б".
Gastarbaiter
 
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