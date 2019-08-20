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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 18:45
Со следующего года про Польшу можно забыть. Германия упрощает трудоустройство для мигрантов. И зарплаты там выше в 4 раза.
Додано: Пон 09 вер, 2019 22:43
Додано: Вів 10 вер, 2019 08:48
Re: Польщі не вистачає робочих рук
смотрим -
курс 7,1175 - это 1.182,5$ в месяц
Смотрит Варшаву -
средняя 5.739 злотых в месяц при курсе 3,9232 это 1.463$
Средняя по стране - в Китае 756$ (это до падения юаня)
В Польше средняя по стране - 1.350$ в месяц
цифры можно там oспорить, курсы меняются, даже вон когда хвалят китай в статье, то почему то Польше рисуют среднююю 1.099$, но факт что и зарплаты и уровень жизни примерно в 2 раза отстает.
Другое дело, что по личному опыту, китайцы не пытаются всеми силами остаться в западных странах, они всегда "в лес смотрят"...
ну и о грустном - Украина,
по курсу 25 -
Средняя 439$
А в Киеве 650$
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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