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Польщі не вистачає
робочих рук

Польщі не вистачає робочих рук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 18:45

Со следующего года про Польшу можно забыть. Германия упрощает трудоустройство для мигрантов. И зарплаты там выше в 4 раза.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:46

Gastarbaiter конечно есть
kovalzakhar
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:43

  kovalzakhar написав:Gastarbaiter конечно есть

Сказали "А" - говорите и "Б".
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:48

Re: Польщі не вистачає робочих рук

  tedswing45 написав:Китайцы дорогая рабочая сила - у них зп в пекине средняя 2к


смотрим -
https://inosmi.ru/economic/20180531/242352028.html

курс 7,1175 - это 1.182,5$ в месяц
Смотрит Варшаву -
https://www.rupoland.com/finances/76-mid-salary-poland

средняя 5.739 злотых в месяц при курсе 3,9232 это 1.463$

https://visasam.ru/emigration/rabota/srednyaya-zarplata-v-kitae.html

Средняя по стране - в Китае 756$ (это до падения юаня)
В Польше средняя по стране - 1.350$ в месяц

цифры можно там oспорить, курсы меняются, даже вон когда хвалят китай в статье, то почему то Польше рисуют среднююю 1.099$, но факт что и зарплаты и уровень жизни примерно в 2 раза отстает.

Другое дело, что по личному опыту, китайцы не пытаются всеми силами остаться в западных странах, они всегда "в лес смотрят"...

ну и о грустном - Украина,

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/

по курсу 25 -
Средняя 439$
А в Киеве 650$
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 14:17

  Kripo написав:
  tedswing45 написав:Китайцы дорогая рабочая сила - у них зп в пекине средняя 2к


смотрим -
https://inosmi.ru/economic/20180531/242352028.html

курс 7,1175 - это 1.182,5$ в месяц
Смотрит Варшаву -
https://www.rupoland.com/finances/76-mid-salary-poland

средняя 5.739 злотых в месяц при курсе 3,9232 это 1.463$

https://visasam.ru/emigration/rabota/srednyaya-zarplata-v-kitae.html

Средняя по стране - в Китае 756$ (это до падения юаня)
В Польше средняя по стране - 1.350$ в месяц

цифры можно там oспорить, курсы меняются, даже вон когда хвалят китай в статье, то почему то Польше рисуют среднююю 1.099$, но факт что и зарплаты и уровень жизни примерно в 2 раза отстает.

Другое дело, что по личному опыту, китайцы не пытаются всеми силами остаться в западных странах, они всегда "в лес смотрят"...

ну и о грустном - Украина,

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/

по курсу 25 -
Средняя 439$
А в Киеве 650$


ты все ифу на русских сайтах собираеш?

смотрим
https://4g.dahe.cn/news/20180705338505
tedswing45
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