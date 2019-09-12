Польщі не вистачає робочих рук
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Додано: Пон 09 вер, 2019 18:45
Со следующего года про Польшу можно забыть. Германия упрощает трудоустройство для мигрантов. И зарплаты там выше в 4 раза.
alex7gk
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Додано: Пон 09 вер, 2019 21:46
Gastarbaiter конечно есть
kovalzakhar
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:43
kovalzakhar написав: Gastarbaiter
конечно есть
Сказали "А" - говорите и "Б".
Gastarbaiter
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Додано: Вів 10 вер, 2019 08:48
tedswing45 написав:
Китайцы дорогая рабочая сила - у них зп в пекине средняя 2к
смотрим -
https://inosmi.ru/economic/20180531/242352028.html
курс 7,1175 - это 1.182,5$ в месяц
Смотрит Варшаву -
https://www.rupoland.com/finances/76-mid-salary-poland
средняя 5.739 злотых в месяц при курсе 3,9232 это 1.463$
https://visasam.ru/emigration/rabota/srednyaya-zarplata-v-kitae.html
Средняя по стране - в Китае 756$ (это до падения юаня)
В Польше средняя по стране - 1.350$ в месяц
цифры можно там oспорить, курсы меняются, даже вон когда хвалят китай в статье, то почему то Польше рисуют среднююю 1.099$, но факт что и зарплаты и уровень жизни примерно в 2 раза отстает.
Другое дело, что по личному опыту, китайцы не пытаются всеми силами остаться в западных странах, они всегда "в лес смотрят"...
ну и о грустном - Украина,
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/
по курсу 25 -
Средняя 439$
А в Киеве 650$
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Додано: Чет 12 вер, 2019 14:17
Kripo написав: tedswing45 написав:
Китайцы дорогая рабочая сила - у них зп в пекине средняя 2к
смотрим -
https://inosmi.ru/economic/20180531/242352028.html
курс 7,1175 - это 1.182,5$ в месяц
Смотрит Варшаву -
https://www.rupoland.com/finances/76-mid-salary-poland
средняя 5.739 злотых в месяц при курсе 3,9232 это 1.463$
https://visasam.ru/emigration/rabota/srednyaya-zarplata-v-kitae.html
Средняя по стране - в Китае 756$ (это до падения юаня)
В Польше средняя по стране - 1.350$ в месяц
цифры можно там oспорить, курсы меняются, даже вон когда хвалят китай в статье, то почему то Польше рисуют среднююю 1.099$, но факт что и зарплаты и уровень жизни примерно в 2 раза отстает.
Другое дело, что по личному опыту, китайцы не пытаются всеми силами остаться в западных странах, они всегда "в лес смотрят"...
ну и о грустном - Украина,
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2019/
по курсу 25 -
Средняя 439$
А в Киеве 650$
ты все ифу на русских сайтах собираеш?
смотрим
https://4g.dahe.cn/news/20180705338505
tedswing45
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Додано: Чет 12 вер, 2019 14:38
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:50
ну и?
написано что средняя зарплата 11,614
а это 1.5k басов
tedswing45
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:59
Гну!!
Написано на заборе три буквы, а там дрова, дальше что?! По вашей ссылке 10.500 тут 1.640$, китайцы срутся в комментариях, что дальше то? Тут дискуссия была что в Бенжине 2к$ средняя, что в Китае как в Польше зарплаты и выше, что с этой вашей информацией делать?! Ей можно верить? Она государственная? Как это на ход дискусси влияет?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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