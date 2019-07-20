У найближчому майбутньому вартість оренди і продажу квартир в Україні буде тільки зростати.
Дивися повний текст Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і продаж.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 20:16
Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і...
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Дивися повний текст Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і продаж.
Додано: Нед 08 вер, 2019 20:16
Ключевое слово "В ГРИВНЕ!"
при резкой девальвации гривны может быть даже вырастет резко вырастет в гривне))
Может быть уже к отопительному сезону готовы?
Уголь есть? Контракт на транспортировку газа обновили?
Народ перестал выезжать с Украины семьями? Рождаемость растёт?
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