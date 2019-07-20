У найближчому майбутньому вартість оренди і продажу квартир в Україні буде тільки зростати.
Дивися повний текст Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і продаж.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 20:16
Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і...
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Дивися повний текст Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і продаж.
Додано: Нед 08 вер, 2019 20:16
Ключевое слово "В ГРИВНЕ!"
при резкой девальвации гривны может быть даже вырастет резко вырастет в гривне))
Может быть уже к отопительному сезону готовы?
Уголь есть? Контракт на транспортировку газа обновили?
Народ перестал выезжать с Украины семьями? Рождаемость растёт?
Додано: Нед 08 вер, 2019 20:39
Еще недооценена оплата труда, а так же ещё пока многие товары и услуги (правда цены на многие позиции даже больше чем в Польше)
В общем если смотреть на ЕС то в Украине очень много недооценено.
Додано: Нед 08 вер, 2019 22:04
Ага, буит тока дорожать!!11 Надабрать! На самом деле видимо застройщики очкуют что не всем продадут свои бетонометры, ведь каких-то адекватных причин на массовую покупку недвиги нет. Скорее даже стадный рефлекс, чем реальная потребность. Ведь все хотят сдавать. Но сдавать скоро будет некому. Ну и еще, в европе еда чаще дешевле, будет хавчик дешеветь?
Додано: Нед 08 вер, 2019 23:11
В европах есть разная еда.
С пальмовым маслом или ГМО - да, дешевле. А на фермерском рынке дороже, чем у нас на рынке, раз в десять.
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