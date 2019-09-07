RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Житло в Україні подорожчає:
озвучено прогноз на оренду і...

Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:16

Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і...

Пропонуємо до обговорення:
У найближчому майбутньому вартість оренди і продажу квартир в Україні буде тільки зростати.

Дивися повний текст Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і продаж.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90744
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:16

Ключевое слово "В ГРИВНЕ!"
при резкой девальвации гривны может быть даже вырастет резко вырастет в гривне))

Может быть уже к отопительному сезону готовы?
Уголь есть? Контракт на транспортировку газа обновили?
Народ перестал выезжать с Украины семьями? Рождаемость растёт?
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:39

Если посмотреть на цены в Европе, то становится понятно, что в Украине аренда недооценена.

Еще недооценена оплата труда, а так же ещё пока многие товары и услуги (правда цены на многие позиции даже больше чем в Польше)

В общем если смотреть на ЕС то в Украине очень много недооценено.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 14.08.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:04

Ага, буит тока дорожать!!11 Надабрать! На самом деле видимо застройщики очкуют что не всем продадут свои бетонометры, ведь каких-то адекватных причин на массовую покупку недвиги нет. Скорее даже стадный рефлекс, чем реальная потребность. Ведь все хотят сдавать. Но сдавать скоро будет некому. Ну и еще, в европе еда чаще дешевле, будет хавчик дешеветь?
kozlodoev
 
Повідомлень: 40
З нами з: 25.08.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 23:11

В европах есть разная еда.
С пальмовым маслом или ГМО - да, дешевле. А на фермерском рынке дороже, чем у нас на рынке, раз в десять.
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:42

Читав з посмішкою, мов гумореску цей "вистрєл"
Rainbow
 
Повідомлень: 2554
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:45

  astatempo написав:В европах есть разная еда.
С пальмовым маслом или ГМО - да, дешевле. А на фермерском рынке дороже, чем у нас на рынке, раз в десять.


Во Вроцлаве в супермаркете скупался, цены +- как у нас в Киеве, но обратил внимание, что колбасы вкуснее и дешевле чем у нас.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 14.08.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні збудують новий аеропорт
R2 » Пон 09 вер, 2019 08:46
1 3
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 08:47
Rainbow
Смолій повідомив, що допоможе здешевити кредити в Україні
R2 » Нед 08 вер, 2019 12:20
0 42
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 12:20
R2
Скільки коштують б/у автомобілі в Україні (інфографіка)
R2 » Суб 07 вер, 2019 07:13
6 442
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 01:14
SMOKE

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14877)
09.09.2019 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.