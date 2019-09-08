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Житло в Україні подорожчає:
озвучено прогноз на оренду і...

Житло в Україні подорожчає: озвучено прогноз на оренду і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:58

Да, что жъ такое-то?! Ведь только вчера твердили, что будет "объ-валъ нэреальных цен на недвижымость!" И на тебе! Опять подорожание!
pitchnv
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:45

Стараються такими постами підняти ціни))
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:58

Конечно нужно недвижимость покупать имнно сейчас, пока ещё налог на недвижимость не подняли до 5% от оценочной стоимости в год. :)
andrein
 
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