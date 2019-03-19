Розмір надбавки буде індивідуальним.
Дивися повний текст Хто отримає надбавку при перерахунку пенсій.
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Додано: Нед 08 вер, 2019 21:16
Хто отримає надбавку при перерахунку пенсій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Хто отримає надбавку при перерахунку пенсій.
Додано: Нед 08 вер, 2019 22:25
Какие меньше 50 месяцев, сейчас если стаж меньше 26 лет, то, вообще, пенсию не дают, а будет 35.
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