RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто отримає надбавку
при перерахунку пенсій

Хто отримає надбавку при перерахунку пенсій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:16

Хто отримає надбавку при перерахунку пенсій

Пропонуємо до обговорення:
Розмір надбавки буде індивідуальним.

Дивися повний текст Хто отримає надбавку при перерахунку пенсій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90746
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:25

Какие меньше 50 месяцев, сейчас если стаж меньше 26 лет, то, вообще, пенсию не дают, а будет 35.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20797
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1293 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна отримає вигоду від економічної кризи у світі -... 1, 2
R2 » Вів 03 вер, 2019 17:12
14 611
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 15:52
03082014
Розенко: уряд не буде відкладати процес підвищення пенсій
R2 » Вів 19 бер, 2019 20:55
4 453
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2019 17:57
Giroi
В Пенсійному фонді пояснили подробиці виплат пенсій для...
R2 » Пон 26 сер, 2019 05:35
5 293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2019 12:24
grapv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75836)
09.09.2019 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.