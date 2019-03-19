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Хто отримає надбавку
при перерахунку пенсій

Хто отримає надбавку при перерахунку пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:16

Хто отримає надбавку при перерахунку пенсій

Пропонуємо до обговорення:
Розмір надбавки буде індивідуальним.

Дивися повний текст Хто отримає надбавку при перерахунку пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 21:16

У мене стаж 42 роки. Пенсію підвищили на 34 грн,, округлили до 100 грн. І я одержую 2009 грн. Я думав, що помилились. В пенсійному мені показали розрахунок - у них все правильно.
Якщо не знаєте досконально тему - краще не пишіть.
Ключові питання:
1. Чому при перерахунку беруть середню пенсію по Україні за останні 3 роки не ту, яку беруть для тих, кому пенсію розраховують перший раз (майже в 2 рази меншу).
2. Чому коефіцієнт значимості стажу при розрахунку перший раз був 1,35, а став 1?
При перерахунку мою пенсію зменшили на 35%.
3. І основне, коли ж у мене пенсія зросте, до 400 грн, хоча б?
Якщо враховувати інфляцію та зростання середньої зарплати, то, мабуть, тоді, коли вона мені вже не буде потрібна.
viktorkiev1
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 22:25

Какие меньше 50 месяцев, сейчас если стаж меньше 26 лет, то, вообще, пенсию не дают, а будет 35.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 13:06

  viktorkiev1 написав:У мене стаж 42 роки. Пенсію підвищили на 34 грн,, округлили до 100 грн. І я одержую 2009 грн. Я думав, що помилились. В пенсійному мені показали розрахунок - у них все правильно.
Якщо не знаєте досконально тему - краще не пишіть.
Ключові питання:
1. Чому при перерахунку беруть середню пенсію по Україні за останні 3 роки не ту, яку беруть для тих, кому пенсію розраховують перший раз (майже в 2 рази меншу).
2. Чому коефіцієнт значимості стажу при розрахунку перший раз був 1,35, а став 1?
При перерахунку мою пенсію зменшили на 35%.
3. І основне, коли ж у мене пенсія зросте, до 400 грн, хоча б?
Якщо враховувати інфляцію та зростання середньої зарплати, то, мабуть, тоді, коли вона мені вже не буде потрібна.


1. Середню ЗП за 3 роки для розрахунку брали завжди, і для тих кому розраховують перший раз теж. Окремим винятком був 2018-й, коли брали середню ЗП за 2 роки, щоб компенсувати зниження коеффіцієнту стажу з 1,35 до 1. Тож ніхто не брав особисто для тебе в 2 рази меншу сумму для розрахунку, таку беруть для всіх.
2. Коефіцієнт стажу знизили з 1,35 до 1 для всіх. Твою пенсію ніхто не зменшував, просто підвищення було меншим, ніж було б із старим коефіцієнтом.
3. В принципі, можуть і зараз всім в 2 рази пенсію збільшити, але і ціни зростуть більш ніж в 2 рази.

  hxbbgaf написав:Какие меньше 50 месяцев, сейчас если стаж меньше 26 лет, то, вообще, пенсию не дают, а будет 35.


Правильно читати треба так: Якщо страховий стаж до 30 червня 2000 року становить менше 60 календарних місяців, враховується заробітна плата за фактичний страховий стаж.
Giroi
 
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