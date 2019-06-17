В Україні планують дозволити електромобілям пересуватися смугами для громадського транспорту. Про що повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Дивися повний текст Електромобілям дозволять їздити смугами для громадського транспорту.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 08:45
Електромобілям дозволять їздити смугами для громадського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електромобілям дозволять їздити смугами для громадського транспорту.
Додано: Пон 09 вер, 2019 08:45
Я не знаю, в какой стране и тем более для какой цели разрешают электромобилям двигаться в полосе общественного транспорта, возможно это связано с формулировкой в ПДД, где электромобиль приравнивают к троллейбусу )
У нас же это выглядит, как бонус,и без того небедным гражданам...
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