В Україні планують дозволити електромобілям пересуватися смугами для громадського транспорту. Про що повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Дивися повний текст Електромобілям дозволять їздити смугами для громадського транспорту.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 08:45
Електромобілям дозволять їздити смугами для громадського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електромобілям дозволять їздити смугами для громадського транспорту.
Додано: Пон 09 вер, 2019 08:45
Я не знаю, в какой стране и тем более для какой цели разрешают электромобилям двигаться в полосе общественного транспорта, возможно это связано с формулировкой в ПДД, где электромобиль приравнивают к троллейбусу )
У нас же это выглядит, как бонус,и без того небедным гражданам...
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:21
Это проблема только для тех, кто ездит на ОП. Всем, кто ездит на своём авто, станет лучше из-за разгрузки "обычных" полос. Конечно, владельцам ЭМ станет лучше ещё больше, ну а что поделать, нет в жизни справедливости.
Додано: Пон 09 вер, 2019 10:37
ну если с зарядными местами всё понятно и логично, то с полосой для ОТ - маразм чистой воды. чем электрички отличаются от других участников дорожного движения? опять кто-то ровнее перед законом?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 11:27
Re: Електромобілям дозволять їздити смугами для громадського
В Европе, для популяризации экологичного транспорта. Провода там ещё много чего: доплата от государства при покупке, парковочные места в центре только для электричек.
Выглядит как бонус - да. Но это же справедливо. Люди платят за экологию. Экономии там нет, как вливают в уши продавцы.
Размер имеет значение.
Додано: Пон 09 вер, 2019 12:45
Как будто сейчас кто-то запрещает ездить по полосе ОТ. Хоть на электро, хоть на пердящем 30-летнем дизеле. Полиции-то все равно нет!
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