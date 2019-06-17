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Електромобілям дозволять їздити
смугами для громадського...

Електромобілям дозволять їздити смугами для громадського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:17

Re: они поехали

Переименуют в полосы для общественного транспорта и электротранспорта и вперед.
И строить ничего не нужно.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:26

sal

Нужно еще разметку нормальную сделать
hinomaneg
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