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В Україні збудують
новий аеропорт

В Україні збудують новий аеропорт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:46

В Україні збудують новий аеропорт

Пропонуємо до обговорення:
Розробка проекту та будівництво аеродромного комплексу "Мукачево" розпочнеться у 2020 році.

Дивися повний текст В Україні збудують новий аеропорт.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 08:47

Вот это действительно новости, приятно читать.
Аеропорты, дороги, мосты, метро.
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