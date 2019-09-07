Розробка проекту та будівництво аеродромного комплексу "Мукачево" розпочнеться у 2020 році.
Дивися повний текст В Україні збудують новий аеропорт.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 08:46
В Україні збудують новий аеропорт
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Дивися повний текст В Україні збудують новий аеропорт.
Додано: Пон 09 вер, 2019 08:47
Вот это действительно новости, приятно читать.
Аеропорты, дороги, мосты, метро.
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:47
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