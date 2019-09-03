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Коли припинять продавати
паперові квитки для наземного...

Коли припинять продавати паперові квитки для наземного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:22

Коли припинять продавати паперові квитки для наземного...

Пропонуємо до обговорення:
Київ продовжує реалізувати проект єдиного електронного квитка.

Дивися повний текст Коли припинять продавати паперові квитки для наземного транспорту.
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