Постачальники комунальних послуг часто виставляють українцям у платіжках ЖКГ завищені рахунки за воду, газ і тепло.
Дивися повний текст Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 11:50
Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ
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Дивися повний текст Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ.
Додано: Пон 09 вер, 2019 11:50
Спасибо "представителю"! Хоть кто-то внятно рассказал, что нам делать.
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