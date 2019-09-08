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Як повернути гроші,
переплачені за послуги ЖКГ

Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:50

Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ

Пропонуємо до обговорення:
Постачальники комунальних послуг часто виставляють українцям у платіжках ЖКГ завищені рахунки за воду, газ і тепло.

Дивися повний текст Як повернути гроші, переплачені за послуги ЖКГ.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 11:50

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